Syn Krzysztofa Ibisza miał wypadek i trafił do szpitala. Co się stało? 

Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz są rodzicami 16-letniego Vincenta. Prezenterka w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że nastolatek miał groźny wypadek, który zakończył się wizytą w szpitalu. Przy okazji zdecydowała się na ważny apel.

Wasi kumple mają potem wakacje do bani, połamane ręce, nogi, szczęki…. pomyślcie o tym, proszę. - napisała w mediach społecznościowych.

Co się stało i jaki jest syna Krzysztofa Ibisz i Anny Nowak-Ibisz?

Syn Anny Nowak-Ibisz i Krzysztofa Ibisza miał wypadek

Wakacje to czas beztroski, zabawy oraz niebezpiecznych wypadków. Brak koncentracji i rozluźnienie powoduje, że dużo mniej zwracamy uwagę, na to, co dzieje się na drodze. Przekonał się o tym syn Anny Nowak-Ibisz i Krzysztofa Ibisz. Mama 16-latka podzieliła się w mediach społecznościowych informacją o wypadku.

Dzień zaczął się super a potem młody zaliczył upadek, potworny ból w łokciu, karetka i SOR … czekamy na wyniki, ale dobrze to nie wygląda… - przekazała za pomocą Instagrama.

Prezenterka zdecydowała się opisać okoliczności wypadku. W sieci pojawił się również ważny apel.

Okazuje się, że do wypadku przyczyniła się hulajnoga miejska, która leżała porzucona na środku chodnika, co zdarza się niezwykle często.

Hej, mam prośbę, nie zostawiajcie porzuconych hulajnóg w poprzek dróg i chodników, to tak nie wiele kosztuje, żeby odstawić je w bezpieczne miejsce na pobocze! Wasi kumple mają potem wakacje do bani, połamane ręce, nogi, szczęki…. pomyślcie o tym, proszę.- napisała.

Niestety Vincent na jakiś czas będzie musiał pożegnać się ze sportem, którego w jego życiu jest całkiem sporo.

Dla nas na razie jest koniec jazdy, boksowania, siłowni, ćwiczeń, na dodatek to prawa ręka. - przyznała z przykrością Anna Nowak-Ibisz.

Wszystko skończyło się dużą ilością strachu i nerwów. 16-latek ma złamaną rękę w okolicy łokcia i najbliższe tygodnie spędzi z ręką w gipsie. Krzysztof Ibisz już niedługo zostanie ojcem po raz trzeci, a obecnie jest na krótkim urlopie z mamą. Dlatego nie mógł być przy boku syna w szpitalu!

Życzymy Vincentowi szybkiego powrotu do zdrowia.