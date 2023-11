Niespełna rok po rozwodzie Justyna Żyła udzieliła kolejnego wywiadu, w którym opowiedziała o swoim związku z Piotrem Żyłą. Celebrytka wyznała, że skoczek był jej pierwszą, wielką miłością, jednak to ona zawsze była "matką i ojcem" dla ich dzieci. Obecnie 31-latka samotnie wychowuje Kubusia i Karolinkę, ale macierzyństwo nie jest jej straszne, bo zawsze wiedziała, że chce być matką.

Reklama

Celebrytka często radzi się swoich dzieci. Ostatnio zapytała syna, czy może rozebrać się dla "Playboya". Odpowiedź 12-latka zszokowała nawet... polską policję. Mundurowi skomentowali najnowszy wywiad celebrytki.

Justyna Żyła wystąpiła w "Playboyu" za zgodą syna

Zaraz po rozstaniu z partnerem Justyna Żyła przyjęła propozycję od "Playboya" i wystąpiła na okładce magazynu. Sesja pt. "Góralu, czy ci nie żal" była szeroko komentowana w mediach. Okazało się, że celebrytka otrzymała na nią zgodę od... syna!

Powiedział, że bardziej by się wstydził, jakbym pracowała w policji. Nie wiem, co ma jedno do drugiego, ale tak mi powiedział - zdradziła Justyna Żyła w rozmowie.

Na odpowiedź policji długo nie było trzeba czekać! Na oficjalnym fanpage'u mundurowych pojawił się post z zaproszeniem Justyny i jej rodziny na komendę.

Pani Justyno, serdecznie zapraszamy do nas z synem. Warto zobaczyć, jak dzieci żartują i uśmiechają się do policjantów (kilka zdjęć poniżej). Może lepiej, niż Pani to robiła, wytłumaczymy mu, że jak będzie na przykład potrzebował szybkiej pomocy, to może o nią poprosić każdego policjanta, zatrzymać radiowóz czy zadzwonić pod nr 997???? - napisała policja.

Justyna Żyła o swojej pierwszej ciąży

Justyna Lazar i Piotr Żyła na ślubym kobiercu stanęli w 2006 roku. Para rok później przywitała na świecie swojego pierwszego syna Kubę, a w 2012 roku na świat przyszła ich córka Karolinka. Justyna Żyła zaszła w ciążę w wieku 18 lat. Czy planowała to? W najnowszym wywiadzie dla magazynu "VIVA!" Żyła wyznała, że zawsze pragnęła założyć rodzinę.

Teraz już mogę powiedzieć – dosyć długo starałam się o dziecko. Chciałam się szybko usamodzielnić i stworzyć własny dom z mężczyzną, który wtedy także tego pragnął. Bałam się bardzo (porodu - red). Nie wiedziałam, co mnie czeka. Skończyło się na cesarskim cięciu. Moje ciało nie pozwoliło na to, żebym urodziła naturalnie. Samo cesarskie cięcie nie było takie straszne, jak później dochodzenie do siebie. Zajęło mi to sporo czasu, miałam kłopoty z ciśnieniem, musiałam brać tabletki. Z pół roku męczyły mnie bóle głowy. Przy drugim dziecku leżałam przez tydzień na patologii ciąży, ale wszystko na szczęście było dobrze - wyznała Justyna.

Małżeństwo nigdy nie występowało na kolorowych okładach, ciesząc się życiem rodzinnym w spokoju. Pod koniec 2017 roku wszystko się zmieniło. Justyna Żyła poinformowała swoich fanów na Instagramie, że Piotr Żyła odszedł do innej kobiety.

Zobacz także

Zareagowałam emocjonalnie jak każda kobieta. Choć wiem, że nie każda wywala to na zewnątrz. Ja do tamtego momentu sądziłam, że mój Instagram to moja prywatna przestrzeń – myliłam się. Dzisiaj już czasu nie cofnę, choć wiem, że patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, mogłam postąpić inaczej. Teraz nie interesuje mnie już, kto z kim jest, i staram się w to nie wnikać. Dziś wiem, że ten wpis to nie była przemyślana decyzja. Emocje wzięły górę. Stało się, mleko się rozlało - powiedziała.

Celebrytka w rozmowie z dziennikarzem magazynu dodała, że Piotr Żyła był jej pierwszą wielką miłością. Jednak między małżeństwem pojawiły się "różne niefajne sytuacje", które poskutkowały rozwodem. Teraz celebrytka samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Ale - jak twierdzi - jest tego nauczona, bo od zawsze była "mamą i tatą", gdyż skoczka często nie było w domu.

Justyna Żyła ma nowego partnera?

Niedługo Justyna Żyła skończy 31 lat i obecnie cieszy się z miejsca, w którym się znajduje. Czy Justyna Żyła z kimś się spotyka?

Miłość to fajna sprawa – na pewno mi tego brakuje. Natomiast jest dla mnie za wcześnie – sprawa z zeszłego roku to jeszcze wciąż świeża sytuacja. Ale dzięki rozstaniu stałam się bardziej niezależna, bardziej pewna siebie. I bardziej odważna - zakończyła.

Pamiętacie jej sesję w "Playboyu"?

Mat. prasowe

Justyna i Piotr byli małżeństwem 12 lat

Eastnews

Justyna nie jest jeszcze gotowa na nową miłość

Instagram