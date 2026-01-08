Adam Stachowiak przerwał milczenie po rozstaniu. Mocne oświadczenie gwiazdora "The Voice of Poland"
Adam Stachowiak niedawno zaskoczył fanów, informując o rozstaniu z żoną. Jego decyzja wywołała lawinę komentarzy zwłaszcza, że zaledwie rok temu wzięli ślub kościelny. Teraz gwiazdor "The Voice of Poland" wydał kolejne oświadczenie.
Adam Stachowiak, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", poinformował fanów o rozstaniu z żoną zaledwie rok po ślubie kościelnym. Muzyk, który jeszcze przed ślubem otwarcie mówił o życiu w tzw. białym małżeństwie, wydał oświadczenie, w którym w ostrych słowach zwrócił się do katolików.
Adam Stachowiak rozstał się z żoną
Adam Stachowiak, znany szerokiej publiczności z udziału w siódmej edycji "The Voice of Poland", niedawno poinformował swoich fanów o rozstaniu z żoną Anną, z którą był w związku od 2015 roku i z którą niedawno powitali trzecie dziecko. Muzyk przekazał w mediach społecznościowych, że decyzja o zakończeniu małżeństwa została podjęta wspólnie po miesiącach rozmów, a ich drogi rozchodzą się mimo wieloletniej relacji i wspólnych doświadczeń życiowych.
Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane. To, czym dzieliliśmy się przez lata - nasza twórczość, słowa i wybory - były szczere i prawdziwe w tamtym czasie
Adam Stachowiak wydał oświadczenie po rozstaniu
Po ogłoszeniu informacji o rozstaniu do sprawy odniosła się również była partnerka piosenkarza. W swoim komentarzu podkreśliła, że nie jest to dla niej łatwy moment w życiu.
Dlatego raz jeszcze proszę o uszanowanie naszych granic oraz dobra naszych dzieci. (...) Jestem wdzięczna za wszystkie lata spędzone u jego boku. Nie ma między nami złej krwi, pozostajemy w relacji opartej na wzajemnym szacunku
Teraz głos w sprawie zabrał Adam Stachowiak. W emocjonalnym oświadczeniu zwrócił się do katolików. Wspomniał o propozycjach matrymonialnych, które spływają do jego skrzynki odbiorczej po ogłoszeniu rozstania.
Do osób chcących 'wykorzystać moment' - ta sytuacja dotyczy mnie i mojej nadal żony. Piszę to, ponieważ dostaję propozycje matrymonialne. Powołujecie się na moralność, wspieracie modlitwą, a piszecie z jasnymi intencjami spotkania, rozmowy 'pocieszenia' czyjegoś męża lub żony
Gwiazdor "The Voice of Poland" nie potrafił ukryć emocji.
Do wszystkich hejterów - do was również, wy obłudnicy, kłmacy, żyjący od 30 lat w związkach, w których jeden wyskakuje na bok lub pije, a druga udaje przed całym światem, żę jest szczęśliwa i tworzy obraz szczęśliwej rodziny. Gdzie w was, katolicy, podziała się katolicka postawa? Kto wam dał prawo do stawiania się wyżej moralnie? Jesteśmy w kryzysie. To prawda, ale wciąż łączy nas więź - nie tylko zawodowa czy przyjacielska, lecz także ta wynikająca z sakramentu małżeństwa. To proces, który przeżywamy we dwoje, w swoim tempie i na własnych zasadach. Proszę o uszanowanie naszych granic, naszej prywatności oraz dobra naszych dzieci
