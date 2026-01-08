Adam Stachowiak, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", poinformował fanów o rozstaniu z żoną zaledwie rok po ślubie kościelnym. Muzyk, który jeszcze przed ślubem otwarcie mówił o życiu w tzw. białym małżeństwie, wydał oświadczenie, w którym w ostrych słowach zwrócił się do katolików.

Adam Stachowiak rozstał się z żoną

Adam Stachowiak, znany szerokiej publiczności z udziału w siódmej edycji "The Voice of Poland", niedawno poinformował swoich fanów o rozstaniu z żoną Anną, z którą był w związku od 2015 roku i z którą niedawno powitali trzecie dziecko. Muzyk przekazał w mediach społecznościowych, że decyzja o zakończeniu małżeństwa została podjęta wspólnie po miesiącach rozmów, a ich drogi rozchodzą się mimo wieloletniej relacji i wspólnych doświadczeń życiowych.

Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane. To, czym dzieliliśmy się przez lata - nasza twórczość, słowa i wybory - były szczere i prawdziwe w tamtym czasie czytamy w oświadczeniu pary.

Adam Stachowiak wydał oświadczenie po rozstaniu

Po ogłoszeniu informacji o rozstaniu do sprawy odniosła się również była partnerka piosenkarza. W swoim komentarzu podkreśliła, że nie jest to dla niej łatwy moment w życiu.

Dlatego raz jeszcze proszę o uszanowanie naszych granic oraz dobra naszych dzieci. (...) Jestem wdzięczna za wszystkie lata spędzone u jego boku. Nie ma między nami złej krwi, pozostajemy w relacji opartej na wzajemnym szacunku napisała.

Teraz głos w sprawie zabrał Adam Stachowiak. W emocjonalnym oświadczeniu zwrócił się do katolików. Wspomniał o propozycjach matrymonialnych, które spływają do jego skrzynki odbiorczej po ogłoszeniu rozstania.

Do osób chcących 'wykorzystać moment' - ta sytuacja dotyczy mnie i mojej nadal żony. Piszę to, ponieważ dostaję propozycje matrymonialne. Powołujecie się na moralność, wspieracie modlitwą, a piszecie z jasnymi intencjami spotkania, rozmowy 'pocieszenia' czyjegoś męża lub żony napisał.

Gwiazdor "The Voice of Poland" nie potrafił ukryć emocji.

Do wszystkich hejterów - do was również, wy obłudnicy, kłmacy, żyjący od 30 lat w związkach, w których jeden wyskakuje na bok lub pije, a druga udaje przed całym światem, żę jest szczęśliwa i tworzy obraz szczęśliwej rodziny. Gdzie w was, katolicy, podziała się katolicka postawa? Kto wam dał prawo do stawiania się wyżej moralnie? Jesteśmy w kryzysie. To prawda, ale wciąż łączy nas więź - nie tylko zawodowa czy przyjacielska, lecz także ta wynikająca z sakramentu małżeństwa. To proces, który przeżywamy we dwoje, w swoim tempie i na własnych zasadach. Proszę o uszanowanie naszych granic, naszej prywatności oraz dobra naszych dzieci zaznaczył.

