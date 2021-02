Syn Dominiki Ostałowskiej i Huberta Zduniaka, aktorstwo ma we krwi. Hubert Zduniak, który w marcu będzie będzie obchodził swoje 19 urodziny, od najmłodszych lat towarzyszył swojej mamie podczas wielu branżowych imprez, a dziś sam nie stroni od artystycznego świata. Jak się okazuje, młody mężczyzna postanowił pójść w ślady znanych rodziców i również występuje na ekranie. Jednak nie jest to jego jedyna pasja. 18-latek realizuje się również na wielu innych polach i jest bardzo utalentowany. Jak dziś wygląda? Damska część widowni może być pod ogromnym wrażenie, bo uroczy chłopiec wyrósł na prawdziwego przystojniaka.

Hubert Zduniak swój pierwszy aktorski debiut zaliczył mając zaledwie 11 lat. Wtedy właśnie dołączył do obsady "M jak miłość", gdzie grała również jego mama. Chłopczyk w 2013 odegrał rolę nieślubnego syna Andrzeja Budzyńskiego, granego przez Krystiana Wieczorka, a już kilka lat później dostał dostał angaż w kolejnym popularnym serialu. W 2016 roku syn Dominiki Ostałowskiej pojawił się w "Na Wspólnej", gdzie zagrał kolegę Kuby Brzozowskiego.

Dominika Ostałowska nigdy nie ukrywała syna przed blaskiem fleszy. Mały chłopiec towarzyszył swojej mamie podczas wielu imprez, jak branżowe festiwale, premiery filmowe, rozdania nagród czy pokazy mody. Po swoim debiucie, Hubert Zduniak nie ukrywał, że stara się iść w ślady swojej mamy.

Niestety Hubert Zduniak mimo młodego wieku już zdążył przekonać się o ciemnych stronach sławy. Syn Dominiki Ostałowskiej w 2018 roku pojawił się na medialnym świeczniku, a wiele portali rozpisywało się o tym, że ma on utrzymywać swoją sławną mamę, a 16-letni chłopiec musiał mierzyć się z falą przykrych komentarzy. Nastolatek postanowił wtedy zabrać głos w mediach społecznościowych:

Wtedy też nastolatek postanowił poruszyć kwestię hejtu, z jaką zmagał się od wielu lat:

Od 4-5 lat dostaję chyba największy hejt ze wszystkich dzieci w tym czymś, szumnie zwanym show-biznesem. Ludzie atakują mnie głównie za to, jak wyglądam. 10-letnie dziecko, które patrzy na to, jak strasznie ludzie, którym nic nie zrobił, go nienawidzą, wcale nie czuje się dobrze. Ma to konsekwencje w następnych latach. Dosyć mocno obniżone poczucie własnej wartości i spory brak pewności siebie. Pewnie mogło być gorzej. Boli bardziej, jak widzisz, co ludzie wypisują o twojej mamie. Jedynym i najważniejszym człowieku dla mnie. Nikt z was piszących o tym wszystkim nie ma zielonego pojęcia, co tak naprawdę się dzieje w życiu drugiego człowieka, więc zastanówcie się trzy razy, zanim cokolwiek napiszecie - opublikował Hubert Zduniak.