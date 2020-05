Syn Colina Farrella zmaga się z poważną chorobą. Mało kto wie o jego tragedii

W Polsce mało kto, wie że syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella, Henry Tadeusz, ma przyrodniego brata, który urodził się w 2003 roku. To pierworodny syn aktora, który jest owocem jego związku z modelką Kim Bordenave. Chłopiec nazywa się James Padraig i od urodzenia zmaga się z poważną chorobą genetyczną - to zespół Angelmana, zwany jest zwyczajowo "syndromem uśmiechniętej kukiełki". Na czym polega to schorzenie?

Zespół Angelmana - co to za choroba?

Zespół Angelmana to poważna choroba genetyczna, która powoduje opóźnienie w rozwoju fizycznym i psychicznym. Zespół Angelmana nazywany bywa także syndromem "uśmiechniętej kukiełki", ponieważ osoby cierpiące na tę chorobę poruszają się jak marionetki (chodzące dziecko z zespołem Angelmana porusza się na sztywnych i rozstawionych nogach, chwieje się). Dzieci dotknięte zespołem Angelmana są często przesadnie szczęśliwe, na przykład śmieją się nieadekwatnie do sytuacji. Dzieci te często też zaczynają późno mówić, wykazują fascynację wodą i zabawkami wydającymi dźwięki, mają nadpobudliwość ruchową i kłopoty z koncentracją. 8 na 10 dzieci z zespołem Angelmana cierpi na padaczkę.

Zobacz także: Internauci sugerują, że Alicja Bachleda-Curuś jest w ciąży! Wszystko przez najnowsze nagranie aktorki

W Polsce wszyscy wiedzą, że Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell mają syna Henry'ego Tadeusza. Mało kto wie o pierworodnym synu Colina z poprzedniego związku, mowa o Jamesie.

East News

Colin Farrell ma z poprzedniego związku syna Jamesa.