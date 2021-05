Syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka już po komunii. Siostra aktorki opublikowała wzruszające zdjęcia

Tegoroczny maj to dla Jarosława Bieniuka szczególny miesiąc. Sportowiec, który po śmierci Anny Przybylskiej samotnie wychowuje trójkę ich dzieci, w najbliższych tygodniach będzie mierzył się z nie lada wyzwaniami. Najstarsza córka pary - Oliwia - właśnie szykuje się do matury, z kolei 15-letni Szymon już niebawem przystąpi do egzaminu ósmoklasity. Także najmłodsza pociecha piłkarza i utalentowanej aktorki niedawno wkroczyła w kolejny, ważny etap swojego życia. Jan Bieniuk właśnie przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Z tej okazji rodzina chłopca zorganizowała dla niego wyjątkową uroczystość, na którą ze względu pandemii koronawirusa mogli przybyć jedynie najbliżsi. Całość imprezy zrelacjonowała na Instagramie siostra Anny Przybylskiej - Agnieszka Kubera.

Pierwsza Komunia Święta najmłodszego syna Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska przez wiele lat tworzyli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Chociaż zakochani nie wzięli ślubu, udało im się stworzyć kochającą rodzinę. Niestety, w 2014 roku aktorka przegrała walkę z nowotworem. Od tego czasu piłkarz w pełni poświęcił się opiece nad pociechami. Co więcej, sportowiec może również liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziny, która stara się towarzyszyć dzieciom Anny i Jarosława w najważniejszych momentach ich życia. Tak też było i teraz.

Najmłodszy syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka - 10-letni Jan - właśnie przyjął Pierwszą Komunię Świętą w kościele Chrystusa Króla w Gdyni. Jankowi podczas mszy towarzyszyła najbliższa rodzina, między innymi ojciec, siostra matki oraz babcia. Po uroczystej mszy cała familia udała się na domową imprezę.

Jaś w roli głównej - chwaliła się na Instagramie siostra Anny Przybylskiej.

Na fotografii widać nie tylko suto zastawiony stół i członków rodziny, ale też apetyczny i pięknie przystrojony, spersonalizowany tort. Również partnerka Jarosława Bieniuka - Zuzanna Pactwa - była obecna na uroczystości, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Także dumny tata chętnie publikował w sieci zdjęcia Jasia, który właśnie przyjął Pierwszą Komunię Świętą. Ale on wyrósł!

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci. Po śmierci aktorki sportowiec samotnie wychowuje swoje pociechy.