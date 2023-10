Z Alicją Bachledą-Curuś spotkaliśmy się niedawno na planie nowej komedii - "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Aktorka opowiedziała nam trochę o swoim synku, Henryku, który już wkrótce przyleci do Polski i spędzi z nią czas. Czy 11-letni chłopiec chce tak jak rodzice zostać aktorem? A może interesuje go... polityka? Zobaczcie, co nam zdradziła Alicja!

