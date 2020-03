Symbol pandemii koronawirusa: Papież Franciszek pobłogosławił pusty plac Św. Piotra 

To zdjęcie trzeba zobaczyć. Papież Franciszek pobłogosławił zupełnie pusty Plac Św. Piotra, który na co dzień wypełniony był setkami tysięcy turystów. Dziś z powodu epidemii koronawirusa we Włoszech został zamknięty. To niezwykle smutne ujęcie może stać się jednym z symboli panującej w Europie pandemii koronawirusa.

Zobacz także: Siostra Michała Szpaka utknęła we Włoszech! "Nie mogę wrócić do Polski. Odbywam kwarantannę"

Z powodu pandemii wywołanej koronawirusem, we Włoszech zmarło już ponad 1400 osób. Sytuacja jest dramatyczna. Liczba śmiertelnych ofiar przekracza 100 dziennie. Liczba zarażonych przekroczyła już 21 tysięcy.

Papież Franciszek odprawiał dziś modlitwę w bibliotece Pałacu Apostolskiego. Po jej zakończeniu przeszedł do okna, z którego zazwyczaj pozdrawia i błogosławi pielgrzymów na Placu św. Piotra. Niestety dziś teren ten był kompletnie pusty. Widok papieża błogosławiącego zupełnie pusty Plac św. Piotra może stać się jednym z symboli pandemii koronawirusa, który rozprzestrzenia się nie tylko we Włoszech ale w całej Europie.

Zobacz także: Nie żyje lekarz zarażony koronawirusem! "Mówił, że maski się kończyły. Lekarze musie walczyć o życie pacjentów"

Papież Franciszek pobłogosławił pusty Plac Św. Piotra, który został kompletnie zamknięty z powodu epidemii koronawirusa.

After praying the Angelus from his library in the Vatican’s apostolic palace, #PopeFrancis blessed an empty St. Peter’s square and the city of Rome from his window. The faithful cannot gather in Rome due to measures put in place to contain the #coronavirus. 📷Vatican Media pic.twitter.com/6XyGW7wWto