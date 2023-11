Sylwia i Mikołaj w "Love Island" jednogłośnie zdecydowali się kontynuować relację, która zaczęła się w reality show. Na Instastories codziennie publikują filmiki dla swoich fanów, z których można dowiedzieć się, co słychać u zwycięzców pierwszej edycji "Wyspy miłości".

Ale czy wszystko układa się idealnie? Ostatnio Sylwia zdecydowała się wyznanie i powiedziała na Instastories, że nie zawsze może odnaleźć się w mieszkaniu Mikołaja, które jeszcze niedawno było domem dla singla. Zobaczcie , co powiedziała...

Sylwia Madeńska o rozstaniu z Mikołajem!

Sylwia i Mikołaj od czasu powrotu z "Wyspy miłości" prawie się nie rozstają. Para spędza ze sobą niemal każdą wolną chwilę, a niedawno Mikołaj wyznał, że kiedy nie ma obok Sylwii - tęskni za nią. Teraz z kolei jego partnerka przyznała podczas wspólnej jazdy samochodem, że naprawdę trudno im się rozstać choć na chwilę:

Idę sama na siłkę. Nadal ciężko nam się rozstać, ale tym razem idę sama, a Miki idzie się spotkać ze znajomymi. - powiedziała Sylwia Madeńska.

Jakie przeszkody czekają na Sylwię w mieszkaniu Mikołaja?

Para, spędzając razem czas często przebywa w swoich mieszkaniach. Okazuje się, że Sylwia jest zaskoczona tym, jak mieszka Mikołaj i twierdzi, że to typowy dom dla singla. Nie do końca może się tam odnaleźć, bo stale coś ją zaskakuje. Jednak największą przeszkodę napotkała, kiedy chciała zrobić kawę. Co się okazało?

Słuchajcie w mieszkaniu Mikiego napotkałam kolejną życiową przeszkodę. Zakupiłam kawę i mleko z nerkowców i chciałam wypić kawę. Marzę o niej od rana, ale niestety w mieszkaniu singla nie ma czajnika i nie ma nawet garnka, żeby zagotować wodę. - powiedziała w nagraniu na Instastories Sylwia.

Myślicie, że Sylwia i Mikołaj będą razem?

