25 czerwca Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub, a obszerną relację z tego wyjątkowego dnia umieścili w mediach społecznościowych. Podczas uroczystości nie brakowało pięknych chwil, a pierwszy taniec pary poruszył ich fanów. Z kolei obserwatorki Sylwii Przybysz podziwiają aż trzy suknie panny młodej. To jednak nie wszystko! Sylwia Przybysz podczas uroczystości przygotowała niespodziankę dla męża, Janka Dąbrowskiego...

Sylwia Przybysz zaśpiewała dla męża na własnym ślubie. Wzruszający moment!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski długo przygotowywali się do bajkowego wesela, które urządzili w góralskim stylu. Sylwia Przybysz zaprezentowała się w odważnej kreacji, którą założyła na wesele. Świeżo upieczeni małżonkowie zadbali o efektowny pierwszy taniec, a po weselu każdy z gości został obdarowany upominkiem. Okazuje się, że to nie jedyne atrakcje! Podczas wesela Sylwia Przybysz stanęła na scenie i zaśpiewała dla swojego męża piosenkę. To była wyjątkowa chwila.

Obejrzyjcie całe nagranie i zobaczcie, jaki utwór zaśpiewała Sylwia Przybysz...

