Sylwia Przybysz pokazała swoją figurę po porodzie! To niemożliwe, ale w 2 tygodnie wróciła do formy!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostali rodzicami dwa tygodnie temu i od tego czasu skupiają się na wychowywaniu ich upragnionej córeczki Poli. Chociaż minęło zaledwie kilkanaście dni od porodu, to piękna wokalistka już dba o siebie i wraca do formy! Na swoim Instastory pokazała zdjęcia z wizyty u fryzjera, na których możemy zobaczyć nie tylko jej piękną fryzurę, ale także wspaniałą sylwetkę! Aż ciężko uwierzyć, że gwiazda urodziła dziecko dwa tygodnie temu.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są niezwykle szczęśliwi, że na świecie jest już ich córeczka Pola. Młodzi partnerzy przez cały okres ciąży starannie przygotowywali się do narodzin dziecka i zadbali o każdy szczegół, aby ich maleństwu zapewnić wszystko co najlepsze. Uczęszczali do szkoły rodzenia, konsultowali się z położnymi i dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się do przyjścia na świat Poli. Wygląda również na to, że Sylwia nie zapomniała także o dbaniu o siebie, ponieważ zaledwie dwa tygodnie po porodzie kompletnie nie widać, że w ogóle była w ciąży!

Sylwia Przybysz wróciła do formy po ciąży!

Na Instastory Sylwii pojawiły się zdjęcia, na których widać, że piosenkarka wybrała się do fryzjera. Młoda mama najwyraźniej zdecydowała się na odświeżenie koloru włosów, jednak to nie fryzura przyciągnęła naszą uwagę. Wokalistka może pochwalić się naprawdę wspaniałą figurą i to zaledwie kilkanaście dni po porodzie! Nawet jeśli pojawiły się jakieś nadprogramowe kilogramy, to zupełnie tego po Sylwii nie widać. Chyba każda świeżo upieczona mama chciałaby tak wyglądać zaraz po urodzeniu dziecka. Jesteśmy naprawdę pełni podziwu!

A wy, co o tym myślicie? Faktycznie gwiazda szybko wraca do formy po porodzie?

Instagram

Sylwia Przybysz - tak wyglądała jeszcze niedawno, kiedy była w ciąży.

Instagram

Jan i Sylwia zostali rodzicami 14 stycznia 2020 roku.