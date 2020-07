Sylwia Przybysz nie oszczędza na córce. Za takie nosidełko trzeba zapłacić prawie 1500 zł!

Sylwia Przybysz pochwaliła się nowym nabytkiem dla małej Poli. Kupiła przepiękne nosidełko, którego cena aż zwala z nóg! To model marki Cybex. za którego trzeba zapłacić prawie 1500 zł! Jest warty swojej ceny?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się kolejnym wózeczkiem Henia! Model wybrał sam Radosław Majdan! Kosztuje majątek!

Córka Sylwii Przybysz w nosidełku za 1500 zł

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostali rodzicami na początku tego roku. Wspólnie zdecydowali, że nie będą zbyt często pokazywać córeczki w mediach społecznościowych. Robią jednak wyjątki, chcąc dzielić się z fanami tym, co aktualnie u nich słychać. Sylwia i Jan pochwalili się właśnie nowym nabytkiem. Zdecydowali się na ergonomiczne i wielofunkcyjne nosidełko marki Cybex. To model Cybex Yema Tie zaprojektowany we współpracy z Jeremy'm Scottem. Koszt takiego nosidełka to aż 1449 zł ale trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Sylwia zdradziła, że kupiła także wózek do kompletu. Model od Cybexa model Priam 3w1 może kosztować aż 10 000 zł! Kilka miesięcy temu młoda mama chwaliła się wózkiem marki Junama. Model DIAMOND GLOW 01 - 3W1, który posiada to koszt ok. 3000 zł.

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała bujaczek swojej córki. To totalny hit wśród mam i do tego w niskiej cenie!

Sylwia Przybysz pokazała nowe nosidełko dla córeczki Poli. To model, za który trzeba zapłacić prawie 1500 zł.

Nosidełko, które kupiła Sylwia Przybysz to Cybex Yema Tie zaprojektowane przez Jeremy'ego Scotta i kosztuje aż 1449 zł.