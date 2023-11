1 z 5

Sylwia Przybysz i Sylwia Lipka to młode gwiazdy sceny muzycznej związane z projektem Young Stars. Obie dziewczyny - mimo młodego wieku - już teraz mają ogromne grono fanów i wszystko wskazuje na to, że zrobią niemałe zamieszanie na listach przebojów, a estradowe diwy na czele z Edytą Górniak czy Dodą nie mogą już spać spokojnie! ;) Teraz Sylwia Przybysz i Sylwia Lipka szykują coś specjalnego dla swoich fanów. Wszystko wskazuje na to, że zaśpiewają w duecie! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

