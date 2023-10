Pola Dąbrowska jeszcze nie wie, że od dnia, w którym przyszła na świat, jej życiem interesować się będzie ponad 3 mln osób. Tylu bowiem obserwujących na Instagramie mają razem rodzice dziewczynki: wokalistka Sylwia Przybysz (21) i Jan Dąbrowski (23), youtuber oraz nowy prezenter „The Voice Kids”. Córeczka pary powitała już nawet, za pośrednictwem mamy, swoich przyszłych fanów:

Dzień dobry wszystkim! Jestem Pola! Urodziłam się 14 stycznia o godzinie 10:27. Mam 54 cm i ważę 2970 g.

A jej tata dodał do tego:

Byłem (przy porodzie) od początku do końca – bardzo męczące, ale bardzo piękne chwile, zakończone łzami wzruszenia.

Niestety, młodzi rodzice spotkali się nie tylko z pozytywnym odbiorem. Ich konta na portalach społecznościowych zalała także fala hejtu. Jak sobie z nią radzą?

Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski walczą z hejtem

Obok entuzjastycznych życzeń szczęścia i ciepłych słów kierowanych do całej trójki w Internecie zaczęły się pojawiać komentarze dotyczące wieku Jana i Sylwii. Czy 20 lat to dobry moment na zostanie rodzicami?

To jest indywidualne. Dla nas to był ten czas - twierdzi Sylwia. Chcemy mieć jeszcze gromadkę dzieci - dodaje.

Jasiek też nie kryje, że budowanie relacji z dzieciakami daje mu ogromną radość. O tych z programu „The Voice Kids” mówi:

Są wspaniałe, wszystkie je mógłbym adoptować.

Postanowił założyć rodzinę już teraz, ponieważ wie, że nie ma w życiu takiego momentu, by coś nie stało temu na przeszkodzie. Sam ma trzech starszych braci, a Sylwia czwórkę młodszego rodzeństwa: trzy siostry i brata.

Pochodzimy z dużych i bardzo kochających się rodzin. Myślę, że od dzieciństwa byliśmy przygotowywani do życia, jakie teraz będziemy prowadzić - podkreśla.

Historia miłości Jasia Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz

Sylwia, nazywana przez Jaśka Sysią, poznała swojego partnera w 2014 roku.

To piękna historia. Sylwia opublikowała swoje covery na YouTubie. Przyjaciel powiedział: Posłuchaj, jak śpiewa. Pomyślałem, super, że śpiewa, ale jaka jest piękna! Zauroczyłem się. Napisałem do niej i zaproponowałem wspólne nagranie. Wtedy zaczęło się między nami takie tere-fere - wspomina Jan.

Ale nie cała historia ich miłości jest jak bujanie w obłokach. W ciągu ponad pięciu lat znajomości zdarzało się, że mieli siebie zablokowanych na Facebooku. Zresztą Sylwia przez pierwsze lata była dziewczyną wokalisty Artura Sikorskiego. Z Janem jest w związku od wiosny 2018 roku. We współpracy z Remo nagrali romantyczną piosenkę „Jeden mały gest”, która była hitem ubiegłego lata.

Jan przed narodzinami córki pytany o najważniejszą datę w życiu wymieniał 1 kwietnia 2018 roku:

Bo wtedy ogłosiłem, że jesteśmy z Sylwią razem - tłumaczy.

Teraz, gdy zostali rodzicami, Jan i Sylwia przygotowują się do ślubu. Jedna z fanek zapytała wprost, kiedy zamierzają go wziąć.

Niedługo! - zapewniła Sylwia.

Para żyje jednak tak, jakby ślub miała już dawno za sobą. Tymczasem jeszcze nie wiadomo nawet, gdzie się on odbędzie i jaką będzie miał oprawę. Na pewno goście będą mogli liczyć na widowiskowy pierwszy taniec, ponieważ jego choreografią ma się zająć Kamil Kuroczko, znany z „Tańca z gwiazdami”.

Jasiek zaprezentował mi swoje umiejętności, więc widzę, że trochę czasu będziemy potrzebowali - mówi Kamil ze śmiechem.

Co na to Jan? Nie poczuł się urażony, bo ma do siebie dystans i zwykle pierwszy z siebie żartuje!

Pola wywróciła ich świat do góry nogami!

