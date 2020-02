Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski świętują pierwsze Walentynki z córką. Te zdjęcia Was rozczulą!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spędzają pierwsze Walentynki z największą miłością swojego życia. Mowa oczywiście o ich córeczce Poli, która przyszła na świat na początku 2020 roku. Młodzi rodzice opublikowali rozczulające zdjęcia i napisali kilka wzruszających słów. Tylko zobaczcie, jacy są szczęśliwi! Ich miłość dzięki narodzinom córeczki osiągnęła nowy poziom.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od kilku tygodni są szczęśliwymi rodzicami. Dzisiejsze Walentynki spędzają z największą miłością swojego życia, malutką Polą.

Jan Dąbrowski również dodał kilka słów od siebie z okazji Walentynek. Za kilka lat, kiedy Pola podrośnie, będzie mogła przeczytać, jakie słowa kierował do niej tata. Szczególnie jedno zdanie może jej się nie spodobać ;)

Moje trzy walentynki na jednym zdjęciu 💕 Myślałem, że nic nie może pobić miłości psa do człowieka, a jednak - miłość odwzajemniona dwojga ludzi i miłość ojca do córki jest równie mocna 💕💕💕 Ty nas wybudzasz teraz w nocy, a my się zrewanżujemy jak zaczniesz chodzić do szkoły 😎😈 A jak Wasze walentynki? Udane? Przy okazji - dzisiaj niestety nie będzie livestream na facebook - spędzę ten dzień z moimi dziewczynami 😜💕