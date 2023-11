Sylwia Przybysz i Artur Sikorski mają za sobą niezwykle intensywny rok, zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. O tym, co ich spotkało, opowiedzieli nam podczas wizyty w naszej redakcji. Sylwia Przybysz i Artur Sikorski wyjawili, jakie wydarzenia były dla nich najważniejsze w mijającym 2017 roku, a także zdradzili, jakie maja postanowienia noworoczne. To was zaskoczy! Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo.

Co zamierzają zrobić w 2018 roku? Zobacz wideo!