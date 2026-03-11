Sylwia Peretti podzieliła się w mediach społecznościowych wiadomością, która szybko przyciągnęła uwagę jej obserwatorów. Celebrytka ogłosiła, że właśnie wydała książkę, w której opowiada o swoim życiu po rodzinnej tragedii i trudnej drodze, jaką musiała przejść w ostatnich latach. Pod jej wpisem natychmiast pojawiło się wiele komentarzy pełnych wsparcia i słów otuchy od fanów.

Sylwia Peretti przeżyła rodzinny dramat

Życie gwiazdy "Królowych życia" zmieniło się na zawsze w lipcu 2023 roku. W nocy z 14 na 15 lipca w centrum Krakowa doszło do tragicznego wypadku samochodowego przy moście Dębnickim. W zdarzeniu zginęło czterech młodych mężczyzn, w tym 24-letni syn celebrytki, Patryk. Według ustaleń śledczych samochód poruszał się z bardzo dużą prędkością i dachował na bulwarze Czerwieńskim. Wszyscy pasażerowie pojazdu, w tym 24-letni Patryk Peretti, ponieśli śmierć na miejscu. Dla Sylwii Peretti była to niewyobrażalna tragedia - po śmierci jedynego syna, wycofała się z życia publicznego i przez długi czas przeżywała żałobę z dala od mediów. Dziś stara się dzielić swoją historią. Sylwia Petetti codziennie odwiedza grób Patryka Peretti'ego.

Sylwia Peretti wydała książkę o stracie syna

Sylwia Peretti ogłosiła, że wydała książkę pt. "Niepożegnani. Historia o życiu i śmierci", w której zdecydowała się podzielić bolesnym doświadczeniem straty i opowiedzieć o śmierci swojego ukochanego syna.

Dziś oddaję w Wasze ręce książkę, która jest dla mnie niezwykle osobista. Powstała w bólu, z ogromnej miłości i tęsknoty, które nauczyły mnie patrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Jej pisanie stało się dla mnie terapią napisała na Instagramie.

Sylwia Peretti wyznała, że praca nad książką była dla niej niezwykle trudnym doświadczeniem, pełnym łez i bolesnych powrotów do najtrudniejszych wspomnień. Podkreśliła jednak, że w przygotowanie publikacji włożyła całe serce.

Przez wiele miesięcy pracowałam nad nią w ciszy. To chyba pierwsza rzecz od bardzo dawna, którą udało mi się zatrzymać tylko dla siebie… aż do samego końca. Tylko ja wiem, co działo się ze mną w tych miesiącach. Ile łez spadło na te strony. Ile wspomnień musiałam w sobie na nowo otworzyć. Oddałam się tej historii całkowicie dodała.

Sylwia Peretti "Niepożegnani" - premiera

Premiera książki Sylwii Peretti pt. "Niepożegnani. Historia o życiu i śmierci" to efekty rozmowy pogrążonej w żałobie matki z dziennikarzem Wiktorem Słojkowskim. Książka trafi na półki w księgarniach już 25 marca 2026 roku.

Ta książka nie jest pożegnaniem. Jest terapią - próbą oswojenia bólu, nazwania miłości, która nie znika i nauczenia się życia po stracie brzmią słowa Sylwii Peretti.

