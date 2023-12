Po tragicznej śmierci syna, Sylwia Peretti postanowiła zniknąć na jakiś czas z mediów społecznościowych. Po kilkunastu tygodniach jednak wróciła i opublikowała wzruszających wpis, w którym opowiedziała, o bólu po utracie syna. Celebrytka postanowiła jednak się nie poddawać i podjęła decyzje o kontynuowaniu corocznej akcji #PaczkaPeretki. Na jej Instagramie właśnie pojawiło się podsumowujące nagranie, przy którym ciężko jest powstrzymać łzy.

Od tragicznej śmierci syna Sylwii Peretti minęło już pięć miesięcy. Gwiazda "Królowych życia" razem z synem od pięciu lat angażowała się w akcje charytatywne, w tym roku również nie zapomniała o potrzebujących. Celebrytka zorganizowała kolejną akcję #PaczkaPeretki i wywołała uśmiechy u kolejnych dzieci. Na Instagramie Peretti pojawił się filmik z jej wizyt, tym razem musiała jednak pojawić się na nich sama. 42-latka dodała również wzruszający wpis i podziękowania.

Chcę dziś podziękować wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę w tegorocznej akcji. Piąty rok z rzędu Paczka Peretki trafiła do potrzebujących, tym razem dzieciaków. Zrealizowaliśmy ogrom marzeń, doświadczyliśmy wielu wzruszeń. Gdyby nie Mikołaj, nie miałabym szans, by to udźwignąć...

— napisała Sylwia Peretti.