"Królowe życia" Sylwia Peretti na swoim weselu miała aż 4 sukienki! Jedna z nich była przezroczysta!

Sylwia Peretti z "Królowych życia" została okradziona - taką smutną informację przekazała za pośrednictwem Instagrama. Z domu gwiazdy hitu TTV zniknęły bardzo cenne rzeczy o wartości... ponad 200 tys. złotych! Bohaterka "Królowych życia" postanowiła poprosić o pomoc swoich fanów i wyznaczyła ogromną nagrodę, za pomoc w doprowadzeniu do ujęcia sprawców. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" po wypadku nie może robić czegoś, co kocha! "Mogę tylko patrzeć" Gwiazda "Królowych życia" została okradziona Sylwia Peretti to bohaterka nowego sezonu programu "Królowe życia". Widzowie mogą pamiętać ją również z udziału w "Kuchennych rewolucjach" - choć rewolucja nie należała do udanych, a Magda Gessler nie była zadowolona z efektów, gdy wróciła do restauracji Sylwii i jej męża. Peretti to niezwykle charyzmatyczna postać, która wprowadziła do hitu TTV mnóstwo barw. Niestety, teraz zmaga się z poważnymi problemami w życiu osobistym. Bohaterka nowego sezonu "Królowych życia" została okradziona! Z jej domu zniknęły drogocenne rzeczy, między innymi biżuteria i zegarki o wartości ponad 200 tys. złotych. Pomijając wartość materialną, Sylwia bardzo cierpi z powodu tej straty, gdyż skradzione rzeczy miały dla niej ogromną wartość sentymentalną. Kochani! W dniu 15.10.2020 ok godz. 20.20 zostaliśmy okradzeni. Zginęła moja biżuteria, zegarki... Pomijając materialną wartość tych rzeczy (ponad 200 tysięcy złotych) , to największą wartością jest wartość sentymentalna - czytamy we wpisie, zamieszczonym przez Sylwię Peretti na Instagramie. Gwiazda hitu TTV wyznaczyła ogromną nagrodę dla osoby, która pomoże schwytać złodziei....