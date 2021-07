Bajeczny ślub Sylwii Peretti! Pałacowe wnętrza, przepiękne suknie... Jak prawdziwa Królowa Życia 

Dwa tygodnie temu, 14 września Sylwia Juszczak-Krawczyk i Mikołaj Krawczyk wzięli ślub kościelny. Podczas uroczystości w jednym z warszawskich kościołów ochrzcili również swoją córkę, Konstancję. Potem odbyło się huczne wesele, które aktorska para pokazała na swoich mediach społecznościowych. Teraz tak Sylwia, jak i Mikołaj, pochwalili się filmikami pokazującymi kulisy sesji ślubnej. Sesja ślubna Sylwii Juszczak i Mikołaja Krawczyka Film, na którym możemy zobaczyć w całej krasie piękną suknię, pojawił się na instagramowym profilu Sylwii, która po ślubie przyjęła nazwisko męża i obecnie nazywa się Juszczak-Krawczyk. Filmik podpisała krótko: Love❤️ Zobaczcie sami: Wyświetl ten post na Instagramie. Love❤️ #sesjaslubna #foto #by @marcintumasz #mąż @mikolaj_krawczyk_official #mążiżona @violapiekut #sukniaslubna @mysteries_vogue #styl #❤️ Post udostępniony przez Sylwia Juszczak-Krawczyk (@sylwia_juszczak_krawczyk) Wrz 29, 2019 o 12:38 PDT Jej mąż, Mikołaj, na swoim profilu instagramowym pokazał śmieszny zestaw zdjęć robionych poklatkowo: Wyświetl ten post na Instagramie. Dzień dobry! Kto zamawiał budzenie na 7:00, to orędziutko, prędziutko, bo już po 9:00🤣 Miłego dnia i niech humory Wam dopisują🤣 #wedding #photo #session #family #wife @sylwia_juszczak_krawczyk #and #husband #have #nice #day #😀...