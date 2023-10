Aniela Bogusz, znana internautom jako Lil Masti, lada moment po raz pierwszy zostanie mamą. Influencerka chętnie relacjonuje fanom kolejne etapy ciąży i związane z nimi doświadczenia, nie ukrywa jednak, że spotyka się również z nieprzychylnymi komentarzami fanów. Lil Masti odniosła się do nich w jednoznaczny sposób!

- Jeśli ten "brzuchol" Cię obrzydza, to świadczy po prostu o Tobie - komentuje Lil Masti.

Lil Masti i jej partner, Tomasz Woźniakowski, już niebawem zostaną rodzicami. Przyszła mama dzieli się z fanami swoimi odczuciami dotyczącymi ciąży na Instagramie i nie ukrywa entuzjazmu związanego z tym, że już niebawem zostanie mamą. Jak się okazuje, nie wszystkim internautom podoba się sposób, w jaki Lil Masti opowiada o ciąży i przedstawia ją w mediach społecznościowych.

Aniela Bogusz postanowiła odnieść się do nieprzychylnych, a wręcz hejterskich komentarzy dotyczących między innymi eksponowania przez nią ciążowego brzuszka. Z jej ust padły zdecydowane słowa!

- Dostaję różne wiadomości od Was. Niektóre są bardzo wspierające, ale często też są oczywiście wiadomości hejtujące. Ostatnio przeczytałam taką wiadomość: "Weź Lil Masti schowaj ten ogromny brzuchol, czy Ty nie zdajesz sobie sprawy, że ten brzuchol może kogoś obrzydzać?". Ja od razu takie osoby blokuję, nawet się nie zastanawiam, ponieważ jeżeli ten "brzuchol" Cię obrzydza tak, "brzuchol", w którym jest dzidzia, nowe życie, to świadczy po prostu o Tobie - skomentowała Lil Masti.

Lil Masti opowiedziała też o swoim podejściu do tematyki ciała i samoakceptacji i wyznała, jaka cecha charakteru jest dla niej w tym kontekście nieakceptowalna.

- Wiecie, jakie ja mam podejście do ciała, takie bardzo akceptujące, żeby kochać siebie bez względu na to, jak wyglądamy. Więc dla mnie taka osoba, która ocenia inną przez pryzmat wyglądu to jest najgorsza cecha osobowości. Dla mnie taka osoba jest niżej niż poziom kałuży - dodała Lil Masti.