Sylwia Madeńska trafiła do szpitala zaraz po tym, jak doznała kontuzji podczas biegania! Początkowo chciała zbagatelizować problem ale okazało się, że kontuzja jest poważna. Co dokładnie się stało i na jak długo będzie wyłączona z aktywności fizycznych?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" uwielbiają być ciągle w biegu. Aktywność fizyczna jest obecna w ich życiu każdego dnia. Nawet w okresie kwarantanny starali się, żeby tych nawyków nie zaniedbać. Na rutynowe bieganie wybierali się w maseczkach, które stworzyli w domu, używając do tego bokserek.

Niestety podczas wczorajszego biegania zdarzył się wypadek. Sylwia wbiegając po schodach niestety złamała nogę. Co się dokładnie wydarzyło?

Niestety okazało się, że Sylwia będzie musiała nosić gips od czterech do sześciu tygodni, a o codziennych aktywnościach na razie może zapomnieć:

Ortopeda jak zobaczył moją kostkę i opuchliznę powiedział, że to pewnie nie będzie nic złego, że to żyła pękła, stąd ta opuchlizna i zostałam skierowana na rentgen. Tam wyszło złamanie kości bocznej stawu skokowego. Jak mi ortopeda powiedział, że zakładamy gips to się zaśmiałam, bo miałam wrażenie, że on żartuje. Wstępnie mam gips na 4-6 tygodni.