Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" chronią się przed koronawirusem w maseczkach z... bokserek! Ten pomysł to już hit internetu!

Koronawirus stał się już bohaterem światowego internetu. Oprócz poważnego podejścia do tematu i stosowania się do zasad bezpieczeństwa, ludzie postanowili spojrzeć na problem z odrobiną dystansu. Jak to mówią potrzeba matką wynalazków i tak właśnie powstał pomysł na zrobienie maseczki ochronnej z pary bokserek!

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak w maseczkach z bokserek

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" wyposażyli się w domowej roboty maseczki ochronne podczas biegania. Nie sposób było nie zwrócić na nich uwagi, w szczególności, że zrobili je z bokserek. Ten pomysł stał się już hitem internetu, a na własną wersję zdecydowali się także zwycięzcy "Love Island"!

W Internecie znajdziemy tysiące krótkich filmików z tutorialem, jak zrobić maseczkę z bokserek. Nagrania rozprzestrzeniają się viralowo. Internauci prezentują, jak wykonać taką maskę. Mikołaj i Sylwia również spróbowali a instruktażu udzielili na swoim Instastory. Okazuje się, że wystarczy włożyć głowę w jedną nogawkę, zakładając jej dolną część na nos, tak aby chroniła nasze usta oraz nos, a drugą naciągnąć na głowę. Zdecydowalibyście się na odtworzenie takiego pomysłu?

Zapotrzebowanie na maseczki higieniczne jest tak ogromne, że przestaje ich wystarczać w obliczu walki z koronawirusem. Z pomocą w szyciu w ich szyciu m. in. dla szpitali, ruszyło mnóstwo organizacji pozarządowych i krawcowych.

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" chronią się przed koronawirusem w maseczkach zrobionych z bokserek.

Zwycięzcy "Love Island" zostali przyłapani przez paparazzi podczas sportowych aktywności. Co sądzicie o tym pomyśle?