Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak są zwycięzcami pierwszej polskiej edycji "Love Island". Po emisji para maksymalnie wykorzystała swoją popularność i obecnie są jedną z najciekawszych par 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Reporterka Party.pl zapytała parę, co sądzą o nowym sezonie "Love Island". Sylwia przyznała otwarcie, że nie miała okazji jeszcze oglądać, ale za to Mikołaj - jak się okazuje - jest wiernym fanem reality show.

"Love Island" to bardziej atrakcyjni ludzie, super kobiety. Ja zawsze sercem za "Love Island" będę - powiedział wprost Mikołaj Jędruszczak.

Zwycięzca pierwszej edycji szczerze przyznał, że nie były zainteresowany żadną z kobiet, ale za to nie do końca podoba mu się zachowanie Łukasza! Jakie ma dla niego rady? Obejrzyjcie wideo i dowiedźcie się, dlaczego Sylwia Madeńska nie miała jeszcze okazji obejrzeć nowego sezonu "Love Island" i co nie podoba się Mikołajowi w zachowaniu Łukasza z "Love Island"!

East News