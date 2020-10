Sylwia Lipka aktualnie przebywa w domowej izolacji, ze względu na zakażenie koronawirusem. Jak wiadomo młoda gwiazda przez to nie może kontynuować swojej przygody w programie "Taniec z gwiazdami". Piosenkarka na swoim IstaStory postanowiła podzielić się z fanami informacjami, na temat kwarantanny, którą odbywa już od 6. dni. Okazało się, że do tej pory wokalistka nie miała jeszcze żadnej kontroli. Sprawdźcie szczegóły.

Sylwia Lipka o swojej kwarantannie: "Nikt mnie nie sprawdzał, aplikacja z lokalizacją też nie działa"

Ostatni tydzień dla Sylwii Lipki jest wyjątkowo trudny. Tuż przed ćwierćfinałem "Tańca z gwiazdami", wokalistka uzyskała pozytywny wynik na obecność koronawirusa, co spowodowało, że piosenkarka musiała pożegnać się z taneczną przygodą. Zakażony jest również jej taneczny partner, Rafała Maserak. Obydwoje oczywiście muszą teraz odbyć izolację.

Na początku, Sylwii bardzo ciężko było zaakceptować fakt, że nie będzie mogła już wystąpić w tanecznym show. Młoda gwiazda popłakała się nawet na nagraniu, które wstawiła do sieci tuż po tym jak dowiedziała się, że jest zakażona koronawirusem. Teraz na szczęście ma dużo lepszy humor i pomimo choroby, czuje się dobrze. Podczas kwarantanny piosenkarka ma czas na tworzenie nowych rzeczy i dbanie o siebie. Jednak jeden fakt ją bardzo zdziwił, dlatego Sylwia postanowiła się tym podzielić ze swoimi fanami.

Okazało się, że pomimo iż piosenkarka jest już od 6 dni na kwarantannie, to jednak do tej pory nie miała żadnej kontroli, a aplikacja do monitorowania domowej izolacji również nie działa.

Od 6 dni siedzę na kwarantannie z koronawirusem, a nawet nikt mnie nie sprawdzał. Aplikacja z lokalizacją też nie działa i ogólnie jeśli tak to przebiega w całym kraju, to się nie dziwię, że koronawirus się nie zatrzymuje, bo sądzę, że nie każdy jest taki grzeczny jak ja i trzyma kwarantannę sam z siebie - napisała Sylwia na InstaStory.

