W marcu Sylwia Juszczak urodziła córeczkę. Aktorka i jej partner, Mikołaj Krawczyk wspólnie wychowują czwórkę dzieci z poprzednich związków. Niedawno gwiazdor pochwalił się na Instagramie zdjęciem ze spaceru z córką oraz swoimi synami ze związku z Anetą Zając. Aktor przyznał, że chłopcy są zachwyceni siostrą. Para doczekała się wymarzonej córki, która jest oczkiem w głowie całej rodziny. Co prawda Juszczak i Krawczyk chronią swoją prywatność, ale też chętnie dzielą się rodzinnymi zdjęciami. Ostatnio najczęściej publikują fotografie ze spacerów!

Sylwia Juszczak zdecydowała się na kolejny wózek dla córki!

Aktorka na pierwszy spacer z dzieckiem wybrała się dwa tygodnie po porodzie. Gwiazda skorzystała wtedy z pięknej pogody i pokazała wózek, jaki wybrała dla dziecka. To Dubatti One, który kosztuje ok. 4 500 zł. Okazuje się, że Sylwia Juszczak zdecydowała się już na kolejny wózek. Tym razem jej wybór padł na markę Mutsy model i2, który kosztuje ok. 3 000 zł. Niezależnie od marki aktorka wybiera wózki w uniwersalnym i ponadczasowym kolorze czarnym. Wśród gwiazd posiadanie kilku modeli wózków dla dzieci nie jest niczym nadzwyczajnym. Podobny trend można zauważyć u Mariny czy Anny Lewandowskiej. Jeszcze chętniej niż wózki, gwiazdy wymieniają spacerówki.

Podoba Wam się nowy wózek, który wybrała dla dziecka Sylwia Juszczak?

Poprzedni wózek kosztował ok. 4500 zł

