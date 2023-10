Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to zwycięzcy pierwszej polskiej edycji programu "Love Island". Chociaż od wygrania przez nich show minął już rok, to ta para ma się świetnie i w dalszym ciągu tworzy szczęśliwy i zgrany związek. Obecnie możemy ich także podziwiać na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Wygląda więc na to, że w miłosnym show naprawdę odnaleźli swoją prawdziwą miłość!

Reklama

Zobacz także: Nowa uczestniczka w "Love Island", to gwiazda disco polo! Poznajcie Nicki Queen!

Takiego szczęścia nie mieli za to Marietta i Chris z "Hotelu Paradise". Chociaż wygrali program i również postawili na miłość, to jednak ich związek niedługo po zakończeniu programu się rozpadł. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Mikołajem i Sylwią, którzy wyjawili nam, że spodziewali się właśnie takiego zakończenia u Marietty i Chrisa! Dlaczego?

Reklama

Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!