Sylwia Grzeszczak wróciła na scenę! Po porodzie artystka skupiła się na swoim prywatnym życiu i przestała pojawiać się publicznie. Wczoraj jednak mogliśmy zobaczyć i usłyszeć młodą mamę na Polsat SuperHit Festiwal 2016. Sylwia Grzeszczak zaśpiewała swój hit "Księżniczka" i najnowszą kompozycję "Tamta dziewczyna". Sylwia Grzeszczak zachwyciła publiczność. A jak sama piosenkarka czuła się na scenie po kilku miesiącach przerwy?

Bardzo dobrze się bawię tutaj i naprawdę wspaniałe przyjęcie, bardzo dziękuję za to. Skończyłam tutaj mój ostatni koncert przed urodzeniem i wracam właśnie w to miejsce. Także fajne wspomnienia i fajnie chyba, że to tutaj się dzieje.