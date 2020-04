Sylwia Grzeszczak zachwyciła fanów zwykłą domową fryzurą. Prosto i efektownie 

Sylwia Grzeszczak zachwyciła fanki prostym upięciem! Piosenkarka aktualnie jest posiadaczką włosów o długości do ramion. Fryzura, w którą wczoraj się uczesała trafiła w gusta jej odbiorców a zrobienie jej zajmuje kilkanaście sekund. Wygląda na to, że piękno tkwi w prostocie! Co sądzicie o takim domowym uczesaniu?

Sylwia Grzeszczak zachwyciła fanów domową fryzurą

Sylwia Grzeszczak wczoraj obchodziła swoje 31 urodziny. Na swoim profilu opublikowała wideo, na którym zaprosiła na urodzinowy wywiad w radiu. Uwagę fanów zwróciła fryzura gwiazdy. Niepozorne upięcie a taki efekt! Sylwia Grzeszczak aktualnie jest blondynką i zdecydowała się na włosy o długości do ramion. Swoją fryzurę urozmaiciła niedużym upięciem części włosów na czubku głowy. Ten prosty trik dodał jej fryzurze lekkości i dziewczęcości. Pod nagraniem posypała się lawina komplementów:

- Wyglądasz cudownie ❤️😍

- Jejku, jak pięknie wyglądasz😍❤️

- Cudownie wyglądasz!❤️

- Wow Sylwia jesteś nie do poznania ❤️❤️❤️❤️

Również jesteście fanami tego prostego upięcia? Trzeba przyznać, że jest proste ale bardzo dziewczęce a wykonanie go nie zajmie więcej niż kilkanaście sekund. Lubicie proste domowe fryzury? Może fryzura piosenkarki jest również Waszą ulubioną?

Domowa fryzura Sylwii Grzeszczak przypadła do gustu fanom, którzy nie szczędzili jej komplementów.

