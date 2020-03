"Chcę znów czytać z Twoich ust, To co myślisz - do mnie mów" - to fragment z którego singla Ewy Farnej?

"Chcę znów czytać z Twoich ust, To co myślisz - do mnie mów" - to fragment z którego singla Ewy Farnej? "Bez Łez" "Cicho" "Rutyna"