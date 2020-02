Sylwia Grzeszczak i Doda w niemal identycznych stylizacjach. Aż trudno uwierzyć, że mają podobny styl

Sylwia Grzeszczak i Doda to jedne z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wydawałoby się, że wszystko je różni, a jednak okazuje się, że obie gwiazdy mają ze sobą wiele wspólnego. Co więcej te wspólne cechy dotyczą ich stylu. Gwiazdy nadzwyczaj często pojawiają się na scenie i czerwonym dywanie w niemal identycznych stylizacjach! Tylko spójrzcie na te zdjęcia. To zaskakujące, że Sylwia Grzeszczak i Doda noszą takie same ubrania!

Sylwia Grzeszczak i Doda w niemal identycznych stylizacjach

Zarówno Sylwia Grzeszczak, jak i Doda na scenie zawsze zaskakują imponującymi kreacjami. O ile Doda praktycznie zawsze sięga po efektowne lub odważne suknie, o tyle Sylwia Grzeszczak równie często zastępuje suknie błyszczącymi lub cekinowymi garniturami. Niedawno jednak obie gwiazdy wybrały podobny model sukni od Patrycji Kujawy. W złocie obie wyglądają doskonale!

Okazuje się, że obie gwiazdy pokochały też klasyczną czerwoną kratę! Co prawda tym razem ich stylizację łączy ten sam wzór, ale trudno nie zwrócić uwagi na beret. Zaskakujące, że obie artystki wybrały ten sam model.

Garnitury to prawdziwy hit już od kilku sezonów i z powodzeniem zastępują sukienki na czerwonym dywanie. Białe modele cieszą się wyjątkowym powodzeniem wśród gwiazd, dlatego nic w tym dziwnego, że wybrały je również Doda i Sylwia Grzeszczak.

Stylizacje z topami z piór w roli głównej z pewnością zostaną zapamiętane na długo. Zaskakujące, że obie gwiazdy wybrały niemal identyczne zestawy, różniące się jedynie kolorami.