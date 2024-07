Sylwia Grzeszczak szuka niani dla swojej córeczki Bogny. Okazuje się, że piosenkarka po dłuższej przerwie spowodowanej narodzinami dziecka, już w październiku ruszy w dużą trasę koncertową. Według doniesień "Faktu", młoda mama chciałaby do tego czasu znaleźć kogoś, kto będzie mógł opiekować się 8-miesięczną dziewczynką w czasie jej występów. Sylwia Grzeszczak wciąż zastanawia się, czy podczas wyjazdów na koncerty będzie towarzyszyć jej córka i niania.

Sylwia nie podjęła jeszcze decyzji. To może być dla dziecka jednak zbyt męczące- zdradza informator tabloidu.

Tymczasem piosenkarka rozpoczęła poszukiwania opiekunki dla swojego maleństwa.

Sylwii zależy, żeby to był ktoś zaufany, już sprawdzony i, co najważniejsze, dyskretny.

Przypominamy, że Sylwia Grzeszczak po raz pierwszy od narodzin córki wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal 2016. Gwiazda zachwyciła wówczas nie tylko idealną figurą i nową fryzurą, ale przede wszystkim wykonaniem swoich dwóch hitów: "Księżniczka" i "Tamta dziewczyna".

Z całą świadomością zawiesiłam karierę, by poświecić się macierzyństwu. Cieszę się, że moment, w którym poczułam, że już mogę wrócić do pracy, zbiegł się z Polsat SuperHit Festiwalem! Mój ostatni duży wytęp przed przerwą też był w Sopocie i dlatego chętnie tam wrócę. Nie ukrywam, że to dla mnie pierwsze tak duże wydarzenie po urodzeniu córki i ogromne emocje!- mówiła tuż przed występem na festiwalu w Sopocie.