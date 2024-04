Sylwia Grzeszczak zaskoczyła fanów nowym wpisem. Okazuje się, że wybrała się "na mały trip". Co ma na myśli? Jedna z fanek dopatrzyła się jednego szczegółu na dalszym planie. To zdradziło plany Sylwii Grzeszczak? Zobaczcie, o co chodzi.

Sylwia Grzeszczak zaskoczyła wpisem o podróży

Kiedy Liber i Sylwia Grzeszczak ogłosili rozstanie ich fani nie mogli w to uwierzyć. Byli partnerzy jednak poprosili fanów o powściągliwość i uszanowanie ich trudnego czasu. Podkreślili jednocześnie, że rozstali się w zgodzie. Emocje wzbudzał fakt, że Liber i Sylwia Grzeszczak nie tylko wciąż razem pracują ale również pojawiają się na scenie. Niedawno Liber pierwszy raz poruszył temat rozwodu: "Wiele historii się słyszy, a ja mam to szczęście, szczęście w nieszczęściu tak naprawdę, że stanęło na dobrych relacjach. Nadal tworzymy razem" - mówił w rozmowie z Żurnalistą. Odniósł się także, do piętrzących się plotek na temat powodów rozstania, kwitując je wymownym: "To nie są przyjemne rzeczy dla nikogo".

Sylwia Grzeszczak i Liber starają się iść dalej a w mediach społecznościowych nie poruszają prywatnych kwestii. Teraz wokalistka zaskoczyła fanów nowymi planami. Pokazała zdjęcie z campera i zapowiedziała:

Zaplanowałam mały trip...

Instagram @sylwia_grzeszczak_official

Fani Sylwii Grzeszczak chociaż życzą jej dobrego czasu, to już wypatrują powrotu i momentów, kiedy będą mogli zobaczyć ją na scenie:

Wracaj do nas wypoczęta, bo niedługo zaczynamy najlepszy czas w naszym życiu, czas koncertów

Inni jednak zwrócili uwagę na mały szczegół na zdjęciu, który może nieco zdradzać plany Sylwii Grzeszczak:

Nie taki mały jak do palm dojechałaś... udanego wyjazdu.

Niektórzy przewidują, że może chodzić o plan nowego teledysku:

Chyba szykuje się klip do nowego singla, będzie och i ach

Czyżby klip do letniego hiciora

Jesteście ciekawi, co szykuje Sylwia Grzeszczak?

