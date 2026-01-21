Sylwia Grzeszczak o Liberze po rozwodzie. „Przerażało mnie to”

Sylwia Grzeszczak i Liber, którzy przez dziewięć lat tworzyli jedno z najbardziej znanych małżeństw w polskim show-biznesie, zakończyli swój związek w 2023 roku. Para była razem zarówno prywatnie, jak i zawodowo, współtworząc wiele hitów muzycznych. Wokalistka w rozmowie z Radiem Eska przyznała, że rozstanie nie było łatwym doświadczeniem, ale udało im się uniknąć medialnych konfliktów. Jak wyglądają dziś jej relacje z byłym mężem?

Sylwia Grzeszczak i Liber występują razem po rozstaniu

Mimo zakończenia małżeństwa, Sylwia Grzeszczak i Liber kontynuują współpracę sceniczną. Ich wspólne występy wciąż zaskakują fanów. Artystka podkreśliła, że decyzja o dalszym koncertowaniu z byłym mężem była w pełni świadoma.

Ludzie reagują bardzo emocjonalnie. Widzą, że mimo rozwodu można wejść na scenę, szanować się i po prostu dobrze wykonywać swoją robotę powiedziała wokalistka w rozmowie z Radiem Eska.

W wywiadzie Sylwia Grzeszczak przyznała, że nigdy nie wyobrażała sobie walki z byłym mężem, z którym była związana zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Stwierdziła, że konflikty między byłymi partnerami zawsze ją przerażały.

Nigdy nie chciałam toczyć jakiegoś boju. Zawsze przerażało mnie to, że ktoś na kogoś szczuje powiedziała Grzeszczak.

Sylwia Grzeszczak nie zamierza zrywać ze wspólną historią po rozstaniu z Liberem

Sylwia Grzeszczak nie unikała również tematów bardziej osobistych. W wywiadzie wyznała, że mimo wielkiej popularności i milionów fanów, często czuła się samotna.

Zawsze będę powtarzać, że ta moja droga nie była łatwa. Mimo tych ludzi, naprawdę milionów ludzi, fanów, to zawsze zostawałam na końcu sama stwierdziła.

Wokalistka zaznaczyła, że sukces sceniczny nie zawsze przekładał się na osobiste szczęście. Przyznała, że nie wyobraża sobie, by rezygnować z utworów, które powstały podczas współpracy z Liberem. Mimo że łączą się one z osobistymi wspomnieniami, Grzeszczak nie zamierza ich odrzucać.

Nie wyobrażam sobie, żeby utwory, które były częścią mojej kariery, nagle miały zniknąć z powodu prywatnych pobudek zaznaczyła.

Warto przypomnieć, że od początku roku wokalistka odsłania się przed fanami w mediach. Niedawno Sylwia Grzeszczak po latach ujawniła sekret.

Sylwia Grzeszczak i Liber wychowują dziecko

Wokalistka i raper mają wspólne dziecko, co - jak przyznała Grzeszczak - jest dla nich ogromną motywacją do utrzymywania dobrych relacji. To właśnie dobro dziecka oraz wspólna przeszłość sprawiają, że mimo rozwodu potrafią razem pracować i szanować się nawzajem.

Mamy dziecko, więc nie wyobrażam sobie, żeby tutaj coś było nie tak podkreśliła.

