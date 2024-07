Sylwia Grzeszczak rzadko pojawia się na czerwonym dywanie i rzadko opowiada o sobie w wywiadach. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i zgodziła się na sesję okładkową dla jednej z gazet. Wokalistka wygląda bardzo wiosennie i promienieje. Zobacz: Wiosenna Grzeszczak na pierwszej tak dużej okładce. Artystka rzadko zgadza się na takie sesje

Wczoraj pojawiła się pierwszy raz od czasu TeleKamer na wielkiej gali "Osobowości i Sukcesy Roku 2015". Wszyscy pamiętamy Grzeszczak w rewelacyjnej czerwonej sukience na imprezie nagród telewizyjnych.Wokalistka lubi eksperymentować ze stylem, ale niestety z poniedziałkową stylizację nie trafiła najlepiej. Na galę wybrała biały komplet składający się z dzwonów i dłuższej kamizelki.

Niestety spodnie wydawały się trochę za długie i za szerokie, przez co przysłaniały srebrne szpilki w szpic, które były największą gafą tego kompletu. To bardzo trudny do noszenia fason, a przykładem jak dobrze je nosić jest Joanna Przetakiewicz. Zobacz: Przetakiewicz w dzwonach przed studiem DDTVN. Projektantka wie jak zrobić wrażenie

