Już dziś wieczorem odbędzie się kolejna odsłona Top of The Top Festival 2019. Na scenie w Sopocie wystąpią takie gwiazdy jak: Ewa Farna, Cleo, Roksana Węgiel, Kayah, Reni Jusis, Edyta Górniak czy Margaret. Również dziś zaśpiewa Sylwia Grzeszczak, która według ostatnich doniesień medialnych, spodziewa się drugiego dziecka! Czy podczas występu na scenie w Sopocie artystka pochwali się ciążowym brzuszkiem i potwierdzi plotki na swój temat? Jedno jest pewne, to będzie jeden z najgorętszych występów na Top of The Top Festival 2019!

Reklama

A jak Sylwia Grzeszczak i inne gwiazdy przygotowują się do koncertu? Zobaczcie gorące zdjęcia z prób!