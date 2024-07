Sylwia Grzeszczak jest obecnie jedną z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju. Pomimo tego, że jest na topie to nie wiele mówi o sobie, a w wywiadach chce rozmawiać wyłącznie na temat twórczości. Kilka miesięcy temu w "Pani Domu" piosenkarka opowiedziała pierwszy raz o swoim związku z Liberem. Jednak para cały czas unika pozowania razem do zdjęć na ściankach. Zobacz: "Potrafimy docenić spokój i chwile spędzane we własnych czterech ścianach"

W zeszłym tygodniu polskie gwiazdy wyleciały do Nowego Jorku, aby zaśpiewać dla tamtejszej Polonii. Grzeszczak i Liber na swoich Facebookach zamieścili fotki z wyjazdu. Para w czasie wolnym udała się na nocny spacer po Time Square. Zakochani niestety nie pozowli do wspólnych zdjęć, ale za to chętnie podzielili się fotkami z wyjazdu. Wiele wskazuje, że robionymi sobie nawzajem.

Pasują do siebie?

