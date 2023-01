Historia Lucyny Malec i jej niepełnosprawnej córki Zosi to historia pełna łez, miłości i poświęcenia. Kiedy 21 sierpnia 1998 roku aktorka zaczęła rodzić dziecko, nawet nie przypuszczała, jak zmieni się jej życie. Jedna z najbardziej lubianych aktorek serialowych w Polsce, znana między innymi z "Na Wspólnej", "Bulionerzy", czy "O mnie się nie martw", wychowuje córkę, która która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Mąż opuścił ją krótko po porodzie. Jak Lucyna Malec znalazła w sobie siłę, by znieść życiowe tragedie? Bezsprzecznie było ciężko, jednak dzisiaj nie wyobraża sobie życia bez Zosi a jej historia jest wzorem matczynej miłości. Dramatyczna historia Lucyny Malec i jej córki Lucyna Malec zdecydowała się opowiedzieć o swojej tragedii dopiero 20 lat po porodzie. Aktorka długo ukrywała to, że sama wychowuje niepełnosprawną córkę, Zosię. Wyjawiła to na łamach "Vivy!" w rozmowie z Krystyną Pytlakowską, by wesprzeć protestujących wówczas rodziców dzieci niepełnosprawnych. Aktorka zdecydowała się na dzieci w wieku 32 lat. Ciąża przebiegała bez problemów, dziecko było zdrowe. Dramat rozpoczął się w dniu porodu. Nie mogłam Zosi urodzić, użyto vacuum i włożono moje dziecko do inkubatora, a ja zasnęłam, bo byłam bardzo zmęczona. Kiedy spałam, córka umierała, ale nie umarła. Wszystko się wydarzyło w trakcie porodu i zaraz po. Choć to było 20 lat temu, nadal tkwię na tej sali porodowej. Następnego dnia zobaczyłam ją zaintubowaną, taką małą biduleczkę - opowiadała Malec Vivie! Zobacz także: Córka gwiazdy "Na Wspólnej" zmaga się z ciężką chorobą Zosia dostała cztery punkty na dziesięć w skali Apgar....