Znana pisarka OSTRO o Anne Lewandowskiej! Ćwiczmy też mózg, bo kaloryfer oklapnie...

Brzuch Anny Lewandowskiej i jej błyskawiczny powrót do formy po ciąży to wciąż tematy numer 1! Tym razem swój głos w tej sprawie zabrała znana pisarka Sylwia Chutnik (autorka „Kieszonkowego atlasu kobiet” czy „Dzidzi”), która w najnowszym felietonie na łamach „Wysokich obcasów” ostro krytykuje Annę Lewandowską i jej styl życia. Jej zdaniem, kobiety mają dosyć „wyćwiczonego kaloryfera” żony Lewandowskiego. Ona sama najwyraźniej zalicza się do tej grupy, bo z oburzeniem pyta:

- Gdzie są dziewczyny robiące doktoraty i wrzucające na Insta super zdjęcia z laboratorium? Niech będzie: w rozpiętym fartuchu. Gdzie się podziały marzenia o zostanie prezydentką, naukowczynią, artystką? Czy wszystkie rewolucjonistki robią brzuszki? I nie ma nikogo, kto by świeżo upieczonej mamie wrzucił motywacyjny post: "olej brzuch, odpocznij po porodzie i poczytaj książkę” - pisze Sylwia Chutnik.

Krytyka stylu życia fit to przejaw kompleksów?

Pisarka zwraca uwagę, że najczęściej przytaczanym kontrargumentem na krytykę stylu życia Anny Lewandowskiej i innych fit kobiet jest oskarżenie o zazdrość i kompleksy. Jej zdaniem jednak, jest to przejaw „zidiocenia naszej kultury”.

- Bycie fit nie oznacza wciskania ludziom, że to najważniejsza sprawa w życiu. Gdziekolwiek spojrzę, tam wszystkie kobiety są na jakiejś diecie, odchudzeniach, odsysaniach. Dbanie o ciało i organizm wygląda jak katorga, a nie przyjemność. Jesteśmy niewolnicami chudego i zgrabnego. (…) Ćwiczmy też mózg, bo kaloryfer oklapnie, a głowę będziemy mieć ze sobą do końca życia - podkreśliła Chutnik.

Zgadzacie się z opinią pisarki? To kolejny tak głośny i krytyczny komentarz. Wcześniej podobne zarzuty postawił Lewandowskiej bloger Marcin Zagadło.

