Katarzyna Burzyńska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak udało jej się wrócić do formy zaledwie kilka tygodni po porodzie. Ostatnio spore zamieszanie w mediach wywołało zdjęcie płaskiego brzucha Anny Lewandowskiej, która dopiero co urodziła córeczkę Klarę, a już może pochwalić się płaskim brzuszkiem. Równie szybko, jak Lewandowska, świetną figurą zaraz po porodzie mogła pochwalić się również Katarzyna Burzyńska. Gwiazda Telewizji Publicznej zachwycała szczupłą sylwetką i płaskim brzuszkiem po narodzinach syna. Jak udało się jej wrócić do takiej formy po ciąży? Posłuchajcie, co powiedziałam nam Kasia Burzyńska!

Katarzyna Burzyńska o powrocie do formy po porodzie.