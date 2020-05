Sylwia Bomba zdradziła, o co najczęściej sprzecza się z partnerem. Spodziewalibyście się tego? 

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" od wielu lat tworzy udany związek ze swoim partnerem Jackiem. Początek ich związku jest jak z filmu! Gwiazda TTV w jednym z wywiadów przyznała, że mąż zauważył ją w centrum handlowym i zaprosił na kawę. Tak to wszystko się zaczęło! Pomimo tego, że dzieli ich różnica wieku, ponieważ Jacek jest od Sylwii 14 lat starszy, to dogadują się doskonale! Mąż Sylwii nie posiada mediów społecznościowych ale jest częstym gościem na profilu żony. Fanki Sylwii zazdroszczą jej tak cudownej relacji. Czy oni w ogóle się kłócą?! Oczywiście! Sylwia zdradziła jaki jest najczęstszy powód sprzeczek z mężem.

Sylwia Bomba o powodach sprzeczek z partnerem. O co się kłócą?

Sylwia Bomba nie ukrywa, że w przeszłości miała problem z nadwagą. Przed udziałem w programie "Gogglebox" ważyła ponad 90 kg! W pewnym momencie postanowiła zadbać o swoje zdrowie i całkowicie odmieniła swoje nawyki żywieniowe oraz poddała się ciężkim treningom. Wysiłek i poświęcenie przyniósł efekty, dzięki temu udało się jej zrzucić aż 30 kilogramów! Mąż Sylwii Bomby, Jacek również przywiązuje dużą uwagę do zdrowego trybu życia. Gwiazda właśnie przyznała, że ich poglądy się nieco różnią i to właśnie one są powodem do niewielkich sprzeczek małżeńskich:

Amatorskie dylematy: zawsze się sprzeczamy co jest ważniejsze przy dbaniu o sylwetkę. Ja uważam, ze dieta 🥒🥗 a Jacek, ze trening 🏋🏻‍♂️. W jednym tylko jesteśmy zgodni: wielkiego talentu do tego nie trzeba 🤣 wystarczy trochę dyscypliny i konsekwencji. A Wy co na ten temat sądzicie? 🤔 co Wam trudniej utrzymać?

Oboje mają imponujące sylwetki i widać po nich upór w dążeniu do celu a to bardzo ważna cecha! Życzymy im, żeby sprzeczki dotyczące zdrowego trybu życia były jedynymi, które będą pojawiać się w ich związku! Tylko spójrzcie jak pięknie razem wyglądają!

Sylwia i Jacek wspólnie wychowują swoją pierwszą córeczkę Antosię. Tworzą przepiękną rodzinę i zawsze mogą na siebie liczyć.