Sylwia Bomba z wózkiem, który kochają gwiazdy! W takim modelu jeździły też córki Lewandowskiej i Siwiec

Sylwia Bomba w "Gogglebox. Przed telewizorem" podbiła serca widzów. Internautki polubiły ją nie tylko za osobowość, ale także za styl. Fanki wręcz uwielbiają się na niej wzorować.

Pod koniec zeszłego roku celebrytka została mamą i od tamtego czasu chętnie chwali się tym, jak spędza czas z córką. Młoda mama pokazała zdjęcia z zimowego spaceru z Antosią. Okazuje się, że zdecydowała się na bardzo popularny rodzaj wózka. Ten model to hit wśród mam. Taki sam miały m.in. Anna Lewandowska, Natalia Siwiec i Zofia Ślotała. Teraz można go kupić w całkiem okazyjnej cenie.

Zobacz także: Sylwia Bomba pochwaliła się uroczym zdjęciem córeczki! Mała modelka skończyła rok

Wózek córki Sylwii Bomby

Sylwia Bomba uwielbia chwalić się córeczką w sieci. Dzięki temu możemy obserwować jak rośnie. Antosia to prawdziwa modelka! Młoda mama tym razem pochwaliła się zdjęciem z zimowego spaceru. Okazuje się, że zdecydowała się na bardzo popularny rodzaj wózka. Chodzi o model Cybex Priam projektu Jeremy'ego Scotta. Ten egzemplarz możemy kupić od 4000 zł.

Jednak to nie jedyny wózek małej Antosi. Sylwia Bomba jest w posiadaniu kilku modeli, które oferuje ta firma, m. in. Cybex Priam 2.0. Spring Blossom w cenie 4848 zł oraz spacerówkę, którą kupimy za 3999 zł.

Wow! Pierwsze pojazdy Tosi robią wrażenie!

Zobacz także: Jak Ewa Mrozowska z "Gogglebox..." znosi ciążę? Zdradza Sylwia Bomba!