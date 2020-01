Sylwia Bomba z "Gogglebox" chwali się figurą w bardzo obcisłej sukience. Gwiazda tak motywuje kobiety!

Sylwia Bomba jest jedną z gwiazd programu "Gogglebox", a ponad rok temu została mamą Antosi. Kilka miesięcy temu gwiazda zdecydowała się pokazać swoje zdjęcia z młodości i zdradziła tym samym, że w przeszłości ważyła 30 kilogramów więcej. Zrobiła to, aby pokazać, że można zadbać o siebie. Wtedy po raz pierwszy zmotywowała swoje fanki do walki o figurę, zdrowie i lepsze samopoczucie.

Teraz wraz z rozpoczęciem kolejnego roku pochwaliła się zdjęciem swojej doskonałej figury i znów przypomniała kobietom, aby nie bały się walczyć o siebie! Zobaczcie, co napisała...

Gwiazda hitowego programy telewizji TTV opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w seksownej sukience. Sylwia Bomba wzięła udział w sesji zdjęciowej i swoją fotografię wykorzystała, aby przypomnieć kobietom, że warto dbać i walczyć o siebie:

Padnięta ale baaaardzo szczęśliwa 🤩 z Nowym Rokiem nowym krokiem 😍pamietajcie moje kochane cokolwiek się wokół Was dzieje jedno wiem na pewno: zawsze warto walczyć o sobie 👌🏻 - napisała Sylwia Bomba na Instagramie.

Okazuje się, że gwiazda faktycznie zmotywowała wiele kobiet. Niektóre wprost dopytują o jej dietę i przedstawiają swoje plany na przyszłość:

Sylwia mam pytanko co do Twojej diety. Jesz weglowodany?

Ja tez walczę ale dopiero zaczęłam;) Kochana obserwuje Cię od dawna i piękniejesz z każdym dniem! ❤️ A to drugie zdjęcie to jest po prostu taki sztos, że ja sobie to na lodówkę bym przykleiła aby mieć motywacje!

Ja zaczęłam walkę o siebie już pod koniec zeszłego roku i póki co -10 kg na wadze ❤️💪🏻