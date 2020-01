Sylwia Bomba w ultra drogiej stylizacji. Plecak Chanel za 25 tysięcy złotych i... płaszcz z wyprzedaży!

Obok stylizacji Sylwii Bomby nie sposób jest przejść obojętnie, a odkąd została mamą, Antosia również wyrasta na małą fashionistkę. Stylizacje uczestniczki "Gogglebox. Przed telewizorem" cieszą się uznaniem wśród obserwatorek. Sylwia doskonale łączy bardzo drogie dodatki z rzeczami w przystępnych cenach. Nie inaczej było w przypadku tej szałowej zimowo-biznesowej stylizacji. Gwiazda TTV zaprezentowała się w looku składającym się z bardzo bezpiecznych kolorów - czerni i bieli.

Biznesowa stylizacja Sylwii Bomby

Sylwia Bomba bardzo chętnie dzieli się pomysłami na swoje stylizacje w sieci. Internautki zasypują ją pytaniami odnośnie marek, jakie wybiera. Tym razem uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" zaprezentowała się w zwracającej na siebie uwagę, biznesowej stylizacji. Dobrała do niej ultra drogie markowe dodatki.

Bazą stylówki jest dopasowana czarna sukienka marki Pinko. Fason kreacji pięknie eksponuje figurę gwiazdy oraz zwraca uwagę na dekolt. Z uwagi na nieprzyjemną temperaturę na zewnątrz, Sylwia wybrała śnieżnobiały płaszcz projektu Divya Nguyen, który dostępny jest na wyprzedaży za 650 zł. Do całości Sylwia dobrała kozaki marki Steve Madden.

Ceny dodatków jednak zwalają z nóg! Za okulary Celine w stylu Sylwii trzeba zapłacić ok. 1200 zł, a plecaczek marki Chanel to koszt ok. 25 000 zł!

Całość robi jednak wrażenie! Zainspirowałybyście się tą stylizacją?

Styl Sylwii Bomby jest uwielbiany przez internautki. Jej profil śledzi ponad pół miliona osób!

Sylwia Bomba zachwyciła ultra drogą, biznesową stylizacją, ale główny element tej stylizacji można upolować na wyprzedażach!