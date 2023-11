W weekend Sylwia Bomba z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" ochrzciła swoją córeczkę. Dumna mama zdjęciami z uroczystości pochwaliła się na Instagramie, jednak nie obyło się bez kąśliwych uwag ze strony obserwujących. Wszystko z powodu bardzo wysokich butów, które Sylwia ubrała do sukienki. Wyszło modnie i elegancko, a może jej strój był nieodpowiedni do okazji? Zobaczcie!

W grudniu 2018 roku Sylwia Bomba z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" po raz pierwszy została mamą. Celebrytka urodziła córeczkę, która otrzymała na imię Antonina, czyli zdrobniale Tosia. Dziewczynka miała "gęstwinę czarnych włosków", jednak dziś jest 9-miesięczną blondynką! Dziewczynka uwielbia pozować z mamą do zdjęć. W ogóle nie boi się błysków fleszy! ;)

Ostatnio na Instagramie Sylwia Bomba pochwaliła się zdjęciami ze chrztu świętego córki. Sylwia tak samo jak Tosia ubrała się cała na biało. Aż trudno powiedzieć, która z nich wyglądała lepiej.

Internauci od zwrócili uwagę na wysokie buty Sylwii. W komentarzach pod zdjęciem posypało się mnóstwo pytań m.in. o patent na chodzenie na tak wysokim obcasie.

- Pięknie ???? ale te buty musza być niewygodne, podziwiam Was szpilkowe kobiety ???? - pisali fani.

Sylwia nie unikała odpowiedzi i odpisała, że buty były bardzo wygodne i wcale nie spadały ze stóp. Celebrytka była zaskoczona jakością obuwia, a jeśli chodzi o patent na chodzenie to oczywiście wprawa.

Wprawa, jak nie miałam Antosi to moje codzienne obuwie to było szpilki, teraz od święta to pikuś ????