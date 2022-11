Sylwia Bomba w szczerym wyznaniu: "Grubej i sepleniącej do telewizji nie wezmą"

Sylwia Bomba dziś jest jedną z największych gwiazd nie tylko "Gogglebox. Przed telewizorem" ale również TTV. Po wakacjach zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. To będzie debiut Sylwii Bomby w takim formacie telewizyjnym. Ostatnio w jej życiu sporo się dzieje, nie tylko zawodowo ale również prywatnie. Ulubienica widzów TTV rozstała się z partnerem, z którym do tej pory wychowywała córkę Antosię. Antosia często gości na profilu intagramowym swojej mamy. Sylwia Bomba nie tylko pokazuje, jak wygląda jej macierzyństwo ale także motywuje w walce o idealną sylwetkę. Na przestrzeni kilku ostatnich lat Sylwia Bomba zrzuciła ponad 30 kilogramów! Gwiazda TTV nie ukrywa, że jej sylwetka przez wiele lat była powodem do szykan ze strony znajomych. Zobaczcie niesamowitą metamorfozę Sylwii Bomby. Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" po rozstaniu z partnerem, spędza czas na zakupach. Nowe zdjęcia paparazzi Tak zmieniała się Sylwia Bomba. Od liceum do dziś Sylwia Bomba kilka dni temu poinformowała o rozstaniu ze swoim partnerem , a ojcem 2,5 letniej Antosi. Gwiazda "Gogglebox" nie rozpisywała się o szczegółach rozstania z uwagi na dobro swojej córeczki. Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja - napisała w sieci Sylwia Bomba czuła się w obowiązku poinformowała internautów o zmianach w swoim życiu, ponieważ niezmiennie od 7 lat kibicują jej karierze, odkąd po raz pierwszy zasiadła na kanapach "Gogglebox. Przed telewizorem". Udział w show był nie tylko jej trampoliną do popularności ale jednocześnie punktem zapalnym do spektakularnej metamorfozy, która wydarzyła się na oczach widzów. Sylwia Bomba na przestrzeni ostatnich 7...