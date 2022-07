Sylwia Bomba pokazała pierwsze zdjęcie z córką po śmierci Jacka Ochmana

Dla fanów "Gogglebox. Przed telewizorem" jest jedną z najjaśniejszych gwiazd programu. Wielbicieli Sylwii Bomby z pewnością bardzo ucieszyła ostatnio wiadomość, że zobaczą ją w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami" . Jednak, jak się okazuje, o ile życie zawodowe Sylwii to pasmo sukcesów, w życiu prywatnym nie układa się już tak dobrze. Właśnie ogłosiła, że nie jest już w związku z ojcem swojej córeczki, Antosi. Co się stało? Jak to tłumaczy fanom rozstanie z partnerem? Przecież byli z Jackiem zaręczeni! Zobaczcie, co Sylwia Bomba napisała na Instagramie. Zobacz także: Sylwia Bomba wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami", a co z "Gogglebox"? Mamy jej komentarz! Sylwia Bomba zakończyła związek z partnerem, Jackiem Dzisiejsze InstaStories Sylwii Bomby musiało być zaskoczeniem dla jej obserwatorów. Jak się wydawało, gwiazda od wielu lat tworzyła udany związek ze swoim partnerem, Jackiem. O początkach ich znajomości pisano, że mogłyby być fragmentem scenariusza filmu o miłości! Zauważył ją w centrum handlowym, zaprosił na kawę i - choć dzieli ich 14 lat różnicy wieku - zakochali się w sobie. Byli nawet zaręczeni: Pierwsze zaręczyny to były w bokserkach w salonie. Jacek przywdział co prawda marynarkę na gołą klatkę, ale to były takie zaręczyny w domu. Ja wtedy siedziałam w piżamie pod kocem. Tak się nie mógł doczekać, że zrobiliśmy to w ten sposób – mówiła w „Party.pl” Bomba. - Drugie zaręczyny były w bardzo eleganckiej restauracji. Dostałam sto pięknych róż – wspominała również. Jak się dotąd również wydawało, doskonale się dogadywali razem wychowując córeczkę Antosię. Jednak okazuje się, że prawda była inna. Para nie jest ze sobą...