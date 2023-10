Sylwia Bomba i Jacek Ochman rozstali się w ubiegłym roku. Z kolei dziś, 27 lipca 2022 roku do mediów dotarła tragiczna informacja o śmierci byłego partnera Sylwii Bomby, Jacka Ochmana. Według nieoficjalnych ustaleń serwisu Pudelek.pl, do śmierci byłego partnera gwiazdy "Gogglebox" mogło przyczynić się przedawkowanie alkoholu.

Sylwia Bomba i Jacek Ochman tworzyli ze sobą związek przez kilka lat. Doczekali się razem również córki, Antosi. Jeszcze gdy byli ze sobą w związku, Sylwia Bomba opowiadała nam, jak się poznali i jak potoczyła się ich historia miłości. Piękna gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" wyznała wówczas, że zobaczyli się w centrum handlowym. Okazuje się, że Sylwia jest nieśmiała, ale on się nie poddawał.

Mogę tak powiedzieć. My zobaczyliśmy się w centrum handlowym, ja wtedy byłam w Sephorze, on stał w Starbucksie. On na mnie spojrzał, ja na niego spojrzałam. On mi tak się spodobał, że uciekłam do sklepu, bo jestem nieśmiała, a on pobiegł za mną. Zaczepił mnie w drzwiach, zapytał, czy pójdziemy na kawę, powiedziałam, że nie, nie mam czasu.[...] Nie odczepił się tak łatwo, dałam mu swój numer telefonu, po paru tygodniach zadzwoniłam - powiedziała nam Sylwia w jednym z wywiadów.