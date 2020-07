Sylwia Bomba zyskała sympatię widzów dzięki udziale w "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziś jest nie tylko ulubienicą z programu ale również ogromną motywacją dla wielu kobiet. Kiedy kilka miesięcy temu po raz pierwszy opublikowała swoje zdjęcia z przeszłości, trudno było ją na nich rozpoznać. Okazało się, że gwiazda TTV, dzięki swojej zawziętości i ciężkiej pracy nad sylwetką schudła aż 30 kg! Dziś zachwyca swoją sylwetką, chociaż wcale nie ma wymiarów modelki. Sylwia Bomba nosi rozmiar 38 i z dumą mówi o swoich kształtach. Właśnie opublikowała zdjęcia, na których według siebie nie wygląda doskonale i poruszyła temat samoakceptacji.

Sylwia Bomba pokazała zdjęcia swojej sylwetki. Internautki od dawna podziwiają jej kobiece kształty i zasypują ją pytaniami, jak udało jej się osiągnąć taką figurę. Gwiazda TTV postanowiła opublikować zdjęcia, na których udowadnia, że nie zawsze wygląda idealnie. Zwróciła uwagę na zgubne wrażenie, które tworzą idealne profile na Instagramie i podkreśliła, że idealne ciało nie istnieje i zawsze się znajdzie taka poza, w której będzie się prezentować niekorzystnie.

Czas jaki dzieli te zdjęcia to jedna sekunda 🙈 To jest moje, to samo ciało, po prawej i po lewej stronie. Pracowałam na nie długo, a nadal bardzo wiele bym w nim zmieniła. Instagram jest tylko wycinkiem rzeczywistości. Nikt nie ma idealnego ciała w każdej pozie, chociaż patrząc po zdjęciach na Instagramie ma się zupełnie inne odczucia 🙈