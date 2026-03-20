Sylwia Bomba, uczestniczka hitu TTV „Gogglebox”, poinformowała w mediach społecznościowych o spełnieniu marzenia, na które czekała „od wielu lat”. Wpis pojawił się w mediach społęcznościowych influencerki i błyskawicznie przyciągnął uwagę jej obserwatorów, którzy ruszyli z gratulacjami. Sylwia Bomba nie mogła dłużej czekjać z ogłoszeniem tej nowiny, a radości nie kryje również jej córka.

Sylwia Bomba jest kojarzona z życiem na wysokim poziomie. Jakiś czas temu przeprowadziła się razem z córką do nowego domu. Celebrytka nie tylko pojawia się w programach TTV, ale regularnie publikuje też zabawne filmiki na Instagramie, w których często pojawia się również jej córką. Mała Tosia, podobnie jak mama idealnie odnajduje się przed kamerą. Córka Sylwii Bomby zarabia na swoją przyszłość występując w nagraniach swojej mamy, a teraz okazuje się, że celebrytka przekazała swoim obserwatorom radosną nowinę. Tak długo na to czekała, a teraz to marzenie w końcu może uznać za spełnione.

Sylwia Bomba na Instagramie pokazała nowe auto i oznajmiła otwarcie, że cel, o którym mówiła od dawna, wreszcie został zrealizowany!

Marzyłam… marzyłam o tym od wielu lat. Udało si, jeszcze samej mi w to ciężko uwierzyć! Marzenia mają wielką moc, nie przestawajcie marzyć. obojętnie czy marzycie o złocie olimpijskim czy o nowej parze butów.Nowy bombowóz on board - napisała Sylwia Bomba na Instagramie

Sylwia Bomba kupiła auto za 700 tys. zł

Sylwia Bomba właśnie odebrała w salonie nowe auto. To elektryczny Mercedes klasy G, którego ceny wahają się w granicach 680-700 tysięcy złotych. 39-latka nie ukrywa, że długo pracowała, aby móc się teraz podzielić ze swoimi obserwatorami tą wyjątkową chwilą.

Internauci pospieszyli z gratulacjami, a fanki Sylwii Bomby cieszą się jej szczęściem:

Marzenia i dążenie do nich przynoszą piękne efekty 😍 Gratulacje - jest cudny

Idealnie do ciebie pasuje

